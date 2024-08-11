В Германии допускают войну с Россией через 5 лет

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Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что ФРГ следует готовиться к противостоянию с Россией через пять лет.

В интервью изданию Welt он ответил на вопрос о возможном конфликте с Россией.

«Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе», — заявил Гисс.

По его словам, готовиться к конфликту должна вся страна, включая бизнес и общество.