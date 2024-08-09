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Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360, аналогов HIMARS

Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360, аналогов HIMARS

Десятки российских военнослужащих проходят в Иране подготовку по использованию баллистической ракеты ближнего действия Fath-360, сообщили агентству Reuters два источника в европейской разведке, добавив, что они ожидают скорой поставки сотен единиц управляемого со спутников оружия в Россию для войны в Украине.

Предполагается, что представители российского Министерства обороны 13 декабря в Тегеране подписали контракт с иранскими официальными лицами на поставку Fath-360 и еще одной баллистической ракетной системы Ababil, созданной иранской правительственной Организацией аэрокосмической промышленности (AIO), сообщили два сотрудника разведки.

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