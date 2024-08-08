Марков: Российскую элиту будут обманывать на Западе как лохов и терпил

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Госдепартамент США заявил, что Украина имеет право атаковать Курскую область. Но США заранее не знали об этой планируемой атаке. Вот это и есть новый тип дипломатии стран Запада: абсолютно наглая ложь. И все в мире знают, что Госдепартамент лжёт.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«Именно поэтому нормальные договоры с Западом невозможны – Запад просто не будет никакие договоры выполнять. Полная недоговороспособность стран Запада -это новая реальность», – заявил он.

«Лидеры стран Запада ведут себя как члены банды преступников, как «воры в законе»: со своими – по понятиям, пацан порожняк не гонит, с лохами, то есть со всем остальным миром – как с лохами и терпилами», – уверен Марков.

«Воры в законе – это вот такая рабочая ролевая объяснительная схема.

И не надо российской элите стремиться к тому, чтобы их тоже признали за своих ворами в законе: не признают точно, будут обманывать как лохов и терпил», – подытожил политолог.