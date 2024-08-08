Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять» (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии по презентации нового цифрового приложения, которое сократит бумажную работу для военных, похвалил украинскую армию за ее способность «удивлять» и достигать результатов. Об этом пишет агентство Reuters.
«Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов», — сказал Зеленский.
Он добавил, что украинские солдаты на поле боя не только выдержали превосходящую силу противника, но и уничтожают ее так, как это необходимо для защиты Украины.
При этом украинский лидер не сделал прямой отсылки на ситуацию в Курской области. В материале отмечается, что украинские военные приняли стратегию «строгого молчания» относительно действий в российском регионе.