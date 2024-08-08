Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять» (видео)

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Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии по презентации нового цифрового приложения, которое сократит бумажную работу для военных, похвалил украинскую армию за ее способность «удивлять» и достигать результатов. Об этом пишет агентство Reuters.

«Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские солдаты на поле боя не только выдержали превосходящую силу противника, но и уничтожают ее так, как это необходимо для защиты Украины.

При этом украинский лидер не сделал прямой отсылки на ситуацию в Курской области. В материале отмечается, что украинские военные приняли стратегию «строгого молчания» относительно действий в российском регионе.