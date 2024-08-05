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Aerosmith прекращает гастроли

Aerosmith прекращает гастроли

Американская рок-группа Aerosmith сообщила о прекращении гастрольной деятельности. Ее 76-летний вокалист Стивен Тайлер не смог восстановиться после травмы голосовых связок. Об этом группа сообщила в своем заявлении, опубликованном в соцсети X.

В Aerosmith отметили, что прощальный тур группы остановлен, а деньги за уже приобретенные билеты будут возвращены.

«Мы всегда хотели взорвать ваш мозг во время выступлений. Как вы знаете, голос Стивена – это уникальный инструмент. Он несколько месяцев неустанно работал над тем, чтобы вернуться. Мы видели, как он борется с трудностями с помощью лучшей в мире медицинской команды. К сожалению, стало ясно, что полное восстановление голоса после травмы невозможно», – говорится в сообщении.

В мае прошлого года Aerosmith сообщил, что проведет прощальный тур, который должен был продолжаться с сентября 2023 года по январь 2024-го. На одном из первых концертов Стивен Тайлер травмировал связки и не мог даже говорить. После трех концертов тур был прекращен. Гастроли планировали возобновить в сентябре.

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