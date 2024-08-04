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Мамедли: Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана

Мамедли: Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана

Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана.

Об этом сказал вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион 2008 года Эльнур Мамедли по возвращению из Парижа, где наши дзюдоисты завоевали две золотые медали.

«Мы гордимся тем, что вынудили французов стоя слушать наш гимн, смотреть, как наш флаг поднимается в Париже. Это большое достижение. Впервые в истории два азербайджанских дзюдоиста завоевали на Олимпиаде золотые медали. За этим успехом стоят Министерство молодежи и спорта, Федерация дзюдо, тренеры и врачи. Мы все работали вместе, чтобы добиться этого успеха», – сказал журналистам Э.Мамедли.

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