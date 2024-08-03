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Главное Общество

В Баку возможны дожди и грозы

В Баку возможны дожди и грозы

Обнародована погода на завтра.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых пригородах возможны кратковременные дожди, грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 32-37° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и грозы. В отдельных местах кратковременные ливни, град. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22 ° тепла.

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