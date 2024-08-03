Украина нанесла удар по аэродрому в Ростовской области (видео)

338 Просмотров

В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

При этом губернатор Ростовской области заявил, что регион атаковали 55 БПЛА, повреждены складские объекты, сотрудники МЧС тушат пожары.

Внимание! Ненормативная лексика.

