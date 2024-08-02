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Главное Странности

Карл III игнорирует своего младшего сына

Карл III игнорирует своего младшего сына

Король Великобритании Карл III перестал разговаривать с принцем Гарри. Об этом пишет People.

По информации издания, после встречи Карла III с младшим сыном в феврале отношения между ними ухудшились. По словам человека из близкого круга принца Гарри, его отец стал игнорировать не только звонки сына, но и прекратил отвечать на его письма. «Сейчас Карл III «недоступен». Звонки Гарри остаются без ответа. Он пытался связаться с королем, чтобы узнать о его состоянии здоровья, но в ответ тишина. Гарри напуган и чувствует, что единственный человек, который может что-то с этим сделать, — это его отец», — рассказал инсайдер.

Он также отметил, что принц Гарри неоднократно просил монарха помочь ему с охраной во время визитов в Великобританию. После отказа от полномочий старших членов королевской семьи в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл лишились защиты полиции и хотели частично вернуть себе эту привилегию.

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Карл III игнорирует своего младшего сына
Странности

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