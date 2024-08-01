В Анкаре прошел исторический обмен заключенными между Россией и США (обновлено, видео) |
Впервые FPV-дрон уничтожил 12-тонный российский вертолет Ми-8 |
Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа |
В Тегеране заявили, что атака на Ханию стала унижением и пощечиной для статуса Ирана |
Спецпредставитель президента Азербайджана провел важные переговоры в США |
Лидер ХАМАС погиб из-за Whatsapp |
F-16 уже выполнили первые боевые задачи в Украине (обновлено, фото) |
Наши баскетболистки победили олимпийскую сборную США (видео) |
Фидан: Израиль убил надежду на мир |
Главное Спорт

Итальянская боксерша снялась с боя против биологического мужчины на Олимпиаде

Итальянская боксерша снялась с боя против биологического мужчины на Олимпиаде

В ⅛ финала олимпийского турнира по боксу Анджела Карини встретилась с представительницей Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Итальянка отказалась продолжать бой после первых ударов Хелиф.

После боя, продолжавшегося всего 46 секунд, Карини расплакалась в ринге, заявив, что получила сильный удар в нос и не хотела продолжать.

На чемпионате мира 2023 года Хелиф была дисквалифицирована за наличие мужских XY-хромосом.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала бой, заявив, что атлеты с мужскими генетическими характеристиками не должны участвовать в женских категориях для защиты прав спортсменок.

Теги:
Из этой рубрики
В олимпийском Париже обокрали словацких велогонщиков
Спорт

В олимпийском Париже обокрали словацких велогонщиков

2024/08/01, 18:15
Итальянская боксерша снялась с боя против биологического мужчины на Олимпиаде
Спорт

Итальянская боксерша снялась с боя против биологического мужчины на Олимпиаде

2024/08/01, 16:24
Наши баскетболистки победили олимпийскую сборную США (видео)
Спорт

Наши баскетболистки победили олимпийскую сборную США (видео)

2024/08/01, 00:02
«Спорт-экспресс»: «Карабах» находится в другой весовой категории
Спорт

«Спорт-экспресс»: «Карабах» находится в другой весовой категории

2024/07/31, 23:44
«Сумгайыт» сыграл вничью с "Фехерваром" и выбыл из Лиги конференций
Спорт

«Сумгайыт» сыграл вничью с «Фехерваром» и выбыл из Лиги конференций

2024/07/31, 22:57
Азербайджанский бадминтонист уступил в Париже представителю Дании (фото, видео)
Спорт

Азербайджанский бадминтонист уступил в Париже представителю Дании (фото, видео)

2024/07/31, 19:34
Наш триатлонист пожаловался на невезение на Олимпиаде
Спорт

Наш триатлонист пожаловался на невезение на Олимпиаде

2024/07/31, 19:03
Гурбан Гурбанов вошел в список тренеров, которые провели больше всего игр в XXI веке
Спорт

Гурбан Гурбанов вошел в список тренеров, которые провели больше всего игр в XXI веке

2024/07/31, 17:57
Азербайджанский дзюдоист получил травму на Олимпиаде и был госпитализирован
Спорт

Азербайджанский дзюдоист получил травму на Олимпиаде и был госпитализирован

2024/07/31, 16:07