Итальянская боксерша снялась с боя против биологического мужчины на Олимпиаде

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В ⅛ финала олимпийского турнира по боксу Анджела Карини встретилась с представительницей Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Итальянка отказалась продолжать бой после первых ударов Хелиф.

После боя, продолжавшегося всего 46 секунд, Карини расплакалась в ринге, заявив, что получила сильный удар в нос и не хотела продолжать.

На чемпионате мира 2023 года Хелиф была дисквалифицирована за наличие мужских XY-хромосом.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала бой, заявив, что атлеты с мужскими генетическими характеристиками не должны участвовать в женских категориях для защиты прав спортсменок.