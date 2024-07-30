Столичные районы останутся без газоснабжения

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В среду, 31 июля, в некоторых частях Гарадагского и Бинагадинского районов столицы будет приостановлено газоснабжение. Об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

Согласно данным, с 10:00 завтрашнего дня будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на газораспределительной станции «Локбатан» и на измерительном узле «Айна Султанова».

До завершения работ будет временно прекращена подача газа в поселке Локбатан, жилом комплексе Qobu Park и ряде нежилых участков Гарадагского района, а также на проспектах Ататюрка и Зии Буниятова, на улицах Саттара Бахлулзаде и Нахчывани в Бинагадинском районе столицы.