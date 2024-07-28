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В Черном и Азовском морях Россия возлагает надежды на субмарины

В Черном и Азовском морях Россия возлагает надежды на субмарины

РФ после прихода нового командующего Военно-морским флотом сменила тактику в Черном и Азовском морях. Теперь россияне вместо надводных кораблей возлагают надежды на подлодки. Об этом заявил спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона Єдині новини.

«Мы видим определенные изменения с приходом нового командующего, которого представил теперь уже бывший глава Министерства обороны РФ Шойгу. Да, они некоторое время эту тактику искали», – рассказал чиновник.

По его словам, сейчас тактика россиян в Черном и Азовском море сведена к присутствию только подлодок, которые сложнее найти и уничтожить.

«Так же это была тактика увеличения применения авиационных компонентов, тактика обстрелов с территории Крыма и применения оперативно-тактического комплекса Искандер. Они ищут способ противодействовать», – добавил Плетенчук.

В Азово-Черноморском регионе осталась одна локация для пребывания российских кораблей – это порт Новороссийска, отметил спикер.

В то же время он заметил, что корабли из этой базы выходят редко, и то только для кратковременных действий.

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