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Главное Общество

В Баку возможны дожди и грозы

В Баку возможны дожди и грозы

Обнародован прогноз погоды на 29 июля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами на полуострове вероятны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер после полудня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт.ст., относительная влажность – ночью 70-80 %, днем 45-55 %.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные проливные дожди, грозы, местами ливни и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-18° тепла.

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