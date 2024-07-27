Орбан допустил новое покушение на Трампа

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что недавнее покушение на экс-президента США Дональда Трампа было не последним. Об этом он заявил, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании», — поделился мнением политик, добавив, что накануне у него состоялся телефонный разговор с Трампом.

Орбан рассказал, что бывший лидер США поставил перед собой цель вернуть американский народ из «постнационального либерального государства» в состояние национального государства, именно поэтому его хотят посадить в тюрьму, отнимают его активы, а если это не помогает, то пытаются убить.