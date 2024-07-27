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Суд в Москве арестовал разыскиваемого в Азербайджане Ибрагимова

Суд в Москве арестовал разыскиваемого в Азербайджане Ибрагимова

Никулинский суд Москвы арестовал объявленного в международный розыск гражданина Азербайджана с целью последующей экстрадиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Постановлением Никулинского районного суда Москвы Ибрагимову Эльхану Мусе оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней, до 2 сентября 2024 года, для обеспечения его выдачи правоохранительным органам Азербайджана,» – заявили в суде.

Отмечается, что Ибрагимов находится в международном розыске по обвинению в участии в преступном сообществе и в запрещенном вооруженном формировании на территории Азербайджана.

Согласно некоторым СМИ, Ибрагимов примкнул к одному из отделений «Аль-Каиды» в Сирии.

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