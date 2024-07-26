Имран Хан намерен баллотироваться на пост канцлера Оксфордского университета

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Бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан планирует баллотироваться на пост канцлера Оксфордского университета. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

Политик, возможно, отправит заявку с предложением свой кандидатуры на пост главы оксфордского университета прямо из тюремной камеры, где он находится в заключении по различным обвинениям.

«Имран Хан пользуется широкой известностью в мире, к нему растет общественный интерес, и Оксфордский университет не исключение», – сказал в интервью изданию советник экс-главы пакистанского кабмина Сайед Зульфи Бухари.

По его словам, сторонники ДЗС начнут сбор подписей в поддержку кандидатуры Имрана Хана на пост канцлера этого одного из самых престижных учебных заведений в мире сразу же после того, как получат разрешение от политика.