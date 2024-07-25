Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине

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Турция считает необходимым активизировать усилия по скорейшему урегулированию украинского конфликта и установлению справедливого и прочного мира, не допустив его распространения на регион. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности Турции, который прошел в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«[На заседании СНБ] обсуждались события, связанные с конфликтом в Украине, и последние дипломатические усилия [для его прекращения]. Было заявлено о необходимости активизировать многосторонние усилия по установлению справедливого и прочного мира, чтобы не допустить его распространения на регион», – говорится в сообщении, которое распространил департамент коммуникаций президента Турции.