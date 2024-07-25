«Сабах» в гостях учинил разгром «Маккаби» (видео) |
Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине |
Агададашу Агаеву и охраннику предъявили обвинения |
Азербайджанские баскетболистки разгромили Армению |
В Турции назвали «позором» выступление Нетаньяху в Конгрессе США |
Минобороны сделало срочное заявление: будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны |
Армения пыталась собрать разведданные в товузском направлении |
США раскрыли цель своей помощи Армении |
Азербайджан спустя 18 лет может сменить своего посла в России |
Главное Политика

Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине

Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине

Турция считает необходимым активизировать усилия по скорейшему урегулированию украинского конфликта и установлению справедливого и прочного мира, не допустив его распространения на регион. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности Турции, который прошел в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«[На заседании СНБ] обсуждались события, связанные с конфликтом в Украине, и последние дипломатические усилия [для его прекращения]. Было заявлено о необходимости активизировать многосторонние усилия по установлению справедливого и прочного мира, чтобы не допустить его распространения на регион», – говорится в сообщении, которое распространил департамент коммуникаций президента Турции.

Теги:
Из этой рубрики
Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине
Политика

Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине

2024/07/25, 22:09
Трамп рассказал о диалоге с Зеленским (видео)
Политика

Трамп рассказал о диалоге с Зеленским (видео)

2024/07/25, 20:27
Баку и Ташкент провели очередной раунд политических консультаций (фото)
Политика

Баку и Ташкент провели очередной раунд политических консультаций (фото)

2024/07/25, 19:47
В Турции назвали «позором» выступление Нетаньяху в Конгрессе США
Политика

В Турции назвали «позором» выступление Нетаньяху в Конгрессе США

2024/07/25, 18:10
Индия призвала США понять, что свободна в установлении отношений с Россией
Политика

Индия призвала США понять, что свободна в установлении отношений с Россией

2024/07/25, 16:57
Президент Чехии заявил о бессмысленности переговоров о мире в Украине без России
Политика

Президент Чехии заявил о бессмысленности переговоров о мире в Украине без России

2024/07/25, 16:16
Ереван готовит ответ Баку
Политика

Ереван готовит ответ Баку

2024/07/25, 15:47
Азербайджан спустя 18 лет может сменить своего посла в России
Политика

Азербайджан спустя 18 лет может сменить своего посла в России

2024/07/25, 14:59
Луи Боно снова прилетел в Ереван
Политика

Луи Боно снова прилетел в Ереван

2024/07/25, 12:16