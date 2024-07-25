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Эксперт допустил открытие второго фронта против России

Эксперт допустил открытие второго фронта против России

Риск того, что Грузия станет вторым фронтом против России, действительно есть, сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя соответствующее заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе. О вероятности открытия второго фронта он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Кобахидзе сказал, что может гарантировать подобное развитие событий в случае победы оппозиции на выборах в парламент Грузии.

Глазунов отметил, что практически вся политическая элита Грузии находится под контролем США, и именно американцы решают, кто будет президентом и премьер-министром страны.

«Поэтому они могут запустить и этот процесс. С Украиной не получилось, могут запустить с Грузией. Главное, чтобы Россия постоянно с кем-то воевала, то есть задача США — путем вот этих войн и бесконечных конфликтов ослабить Россию и ослабить действующий режим, чтобы создавать перспективы для очередной цветной революции в России. В 1991-м у них получилось, почему бы и сегодня не сделать. Поэтому не исключено, что могут использовать добровольцев-грузин, которые сегодня воюют на стороне Украины для создания очередного очага напряженности на границе с Россией, а это может быть и непризнанные Абхазия, и Южная Осетия», — поделился эксперт.

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