Закупки Арменией иранских Shahed-136: фейк или дыма без огня не бывает – анализ Александра Коваленко

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Накануне в СМИ появилась информация, что Армения заключила контракт с Ираном по поставкам целого ряда вооружений, среди которых ставшие довольно известными в мире дроны-камикадзе Shahed-136. Некоторое время спустя стали появляться опровержения этой информации, хотя, не думаю, что попытки затушить пожар всплывшей информации, возникший не на ровном месте, полностью закроют данную тему. К тому же было бы удивительным, если бы после огласки данного факта, сотрудничества со страной-изгоем, его бы ни пытались опровергнуть.

Дело в том, что я неоднократно задавался вопросом: почему Армения до сих пор в пул стран, которые восстанавливают её милитарный потенциал, не включила Иран? Общая граница и определённый потенциал ВПК Ирана вполне вписывался бы в концепцию восстановления боеспособности армянской армии, вне орбиты влияния России и без возражения со стороны самой Москвы, во многом зависящей сейчас от Тегерана.

Тем не менее в последнее время Иран выполнял в основном транзитную, логистическую функцию, хотя в концепции оси антагонистов он прекрасно бы вписался как противник Израиля, традиционно поддерживающего Азербайджан. И всё же погранично-пропускной пункт Нурдуз стал основным транзитным центром для поставок оружия и техники из Индии, через территорию Ирана в Армению.

В декабре 2023 года я отмечал, что военно-техническое сотрудничество Армении с рядом стран откровенно формирует туркофобскую ось. Например, Франция – страна, находящаяся в крайне натянутых отношениях с Турцией. Греция, в прошлом году подписавшая с Арменией соглашение о ВТС, и вовсе является историческим антагонистом Турции. Индия поддерживает сдержанно-позитивные отношения с Турцией, но при этом через поставки Армении опирается на опыт противостояния с Пакистаном, являющегося союзником Азербайджана. В этой оси только Иран занимал логистическую функцию, что выглядело довольно странным, особенно с учётом того, что гибридные поставки вооружений Тегераном практиковались десятилетиями и один из таких примеров – поставки в Россию.

Тем не менее я абсолютно не удивился бы, если бы увидел на одном из парадов в Ереване проезжающий на платформе дрон-камикадзе Shahed-136 с кричащим названием “арцах”. Как я уже неоднократно упоминал, Армения после катастрофического поражения в 44-дневной войне старалась восстановить свою боеспособность именно в тех категориях вооружений, которые больше всего были потеряны в Карабахе. Это артиллерия, это ББМ и в перспективе могут быть даже ОБТ, но никто из нынешних партнёров Еревана не сможет обеспечить его такой компонентой как дрон-камикадзе.

Относительно Shahed-136 стоит отметить несколько очень важных моментов. Это средство не столько для нанесения ударов в зоне боевых действий, сколько для ударов в тыловой зоне и террора гражданского населения. Имея дальность полёта до 2 тыс. км и крейсерскую скорость 180 км/ч дрон-камикадзе Shahed-136 по прямому маршруту с территории Армении может достигнуть Баку за полтора часа. Учитывая обходные маршруты, во избежание локаций размещения средств ПВО, время полёта может занять до 3-х часов.

Опыт Украины показывает, что против Shahed-136 эффективны не только комплексы ПВО малого радиуса действия, но и мобильные группы перехвата. В данном случае важно только наличие дорог. Но как средство террора, Shahed-136 довольно дешёвый и простой в применении. На себя обращает внимание и то, что с апреля 2024 года резко уменьшилось количество применяемых Shahed-136 по Украине. Поначалу это связывали с тем, что Иран применил эти дроны-камикадзе в большом количестве для комбинированного удара по Израилю, после чего вынужден был восстановить свои запасы.

Но по состоянию на вторую половину июля средний показатель применения Shahed-136 российскими войсками не превышает 350 единиц. Ирану достаточно было месяца, чтобы компенсировать своим производством затраченные для удара по Израилю Shahed-136 и поставки России возобновились бы на апрельском уровне. Но этого не произошло. Очевидно, что производство Shahed-136 в Иране сейчас занято не только выполнением контрактных обязательств с Россией, но и с некими другими покупателями. Какими, особенно с учётом появившихся накануне сообщений про Армению? Думаю, вопрос риторический.

Армения действительно заинтересована в приобретении иранской продукции, для повышения своей боеспособности. И хотя верифицированных свидетельств тому пока нет, практически все сообщения о приобретениях Ереваном у тех или иных стран того или иного вооружения со временем подтверждались. Что может помешать стране, которая стала одним из основных контрабандных поставщиков микроэлектроники в Россию, несмотря на международные санкции, развернуть ВТС с такой страной-изгоем, как Иран? На мой взгляд, ровным счётом ничего.

А потому для Азербайджана не лишним будет учесть угрозу Shahed-136 на будущее, с соответствующими выводами и действиями.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az