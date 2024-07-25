Председательство в СВМДА перейдет от Казахстана Азербайджану в рамках COP29

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Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) от Казахстана перейдет к Азербайджану в рамках COP29.

Об этом посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель сказал на сельскохозяйственном форуме Азербайджан-Казахстан, организованном в посольстве в Баку, передает Report.

«Азербайджан и Казахстан – это две миролюбивые страны, которые успешно сотрудничают в международных организациях. Один из примеров – это сотрудничество стран в рамках СВМДА. Казахстан передаст председательство Азербайджану в СВМДА в рамках COP29, который пройдет в ноябре в Баку», – подчеркнул он.

Посол также отметил, что между странами развиты отношения в области экономики, энергетики, туризма, безопасности и многих других.