Фидан: Четвертая война в Газе может оказаться неизбежной |
Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада пытались убить |
Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия |
Кобахидзе назвал организаторов покушения на Иванишвили |
Появились новые видеокадры Агададаша Агаева с топором |
СГБ Грузии: Живущие в Украине экс-представители власти готовят убийство Иванишвили |
Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку |
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео) |
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине |
Главное Политика

Китай будет поддерживать Палестину независимо от международной ситуации

Китай будет поддерживать Палестину независимо от международной ситуации

Китай продолжит поддерживать палестинский народ независимо от того, как изменится международная ситуация.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой делегации палестинского движения ФАТХ Махмудом аль-Алюлем на полях межпалестинской встречи, прошедшей в Пекине, передает ТАСС.

«Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет твердо поддерживать справедливое дело палестинского народа», – приводит в среду его слова агентство Xinhua.

Глава МИД КНР также подчеркнул, что для урегулирования кризиса в секторе Газа необходимо добиться соблюдения принципа «Палестина принадлежит палестинцам, палестинцы руководят Палестиной, палестинцы управляют Палестиной».

Теги:
Из этой рубрики
Москва — о готовности Киева к переговорам с Россией
Политика

Москва — о готовности Киева к переговорам с Россией

2024/07/24, 18:28
Байрамов обсудил с Блитштейном аспекты двусторонних и многосторонних отношений
Политика

Байрамов обсудил с Блитштейном аспекты двусторонних и многосторонних отношений

2024/07/24, 18:15
Китай будет поддерживать Палестину независимо от международной ситуации
Политика

Китай будет поддерживать Палестину независимо от международной ситуации

2024/07/24, 16:35
Такого поворота событий Макрон не ожидал
Политика

Такого поворота событий Макрон не ожидал

2024/07/24, 15:24
В МИД Азербайджана отреагировали на предложение России
Политика

В МИД Азербайджана отреагировали на предложение России

2024/07/24, 14:58
Захарова о выделение ЕС военной помощи Армении: Европейский фонд мира – это не про мир, этот фонд про войну (видео)
Политика

Захарова о выделение ЕС военной помощи Армении: Европейский фонд мира – это не про мир, этот фонд про войну (видео)

2024/07/24, 13:17
В МИД России снова предлагают площадку Азербайджану и Армении и гарантируют "комфортные условия"
Политика

В МИД России снова предлагают площадку Азербайджану и Армении и гарантируют «комфортные условия»

2024/07/24, 12:56
Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
Политика

Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

2024/07/24, 12:21
Кобахидзе назвал организаторов покушения на Иванишвили
Политика

Кобахидзе назвал организаторов покушения на Иванишвили

2024/07/24, 11:36