Китай будет поддерживать Палестину независимо от международной ситуации

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Китай продолжит поддерживать палестинский народ независимо от того, как изменится международная ситуация.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой делегации палестинского движения ФАТХ Махмудом аль-Алюлем на полях межпалестинской встречи, прошедшей в Пекине, передает ТАСС.

«Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет твердо поддерживать справедливое дело палестинского народа», – приводит в среду его слова агентство Xinhua.

Глава МИД КНР также подчеркнул, что для урегулирования кризиса в секторе Газа необходимо добиться соблюдения принципа «Палестина принадлежит палестинцам, палестинцы руководят Палестиной, палестинцы управляют Палестиной».