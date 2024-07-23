В Азербайджане задержан хакер, совершивший кибератаки на серверы различных учреждений

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В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления МВД Азербайджана по борьбе с киберпреступностью был задержан Раджабов Шахин Раджаб оглу, представившийся экспертом по вопросам безопасности интернет-сайтов.

Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Было установлено, что Шахин Раджабов, позвонив в различные предприятия и организации, представился специалистом по вопросам безопасности интернет-сайтов и отметил, что серверы и электронные сервисы, на которых размещены домены, принадлежащие предприятиям и организациям, находятся под его контролем, а также отправил этим предприятиям поддельные счета и потребовал немедленной оплаты, заявив, что в противном случае он полностью приостановит работу онлайн-сервисов.

Таким образом, он требовал незаконных денежных средств от владельцев объектов, чтобы не произошёл сбой в работе доменов и серверов.

По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Граждане, столкнувшиеся с подобными случаями, могут сообщить об этом в Главное управление.