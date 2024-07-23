Путин наградил уроженца Баку орденом Дружбы

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Президент РФ Владимир Путин наградил президента Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиля Алиева орденом Дружбы. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Алиева Эмиля Гуметовича – президента общероссийской общественной организации «Ассоциация мини-футбола России», – говорится в тексте указа.

Отметим, что Э.Алиев родился в 1978 году в Баку. В 2011 году окончил Российскую государственную академию государственной службы при президенте Российской Федерации и в тот же год был избран президентом Российской мини-футбольной ассоциации.