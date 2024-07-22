Cumhuriyet: США хотят открыть на границе с Арменией второй фронт против России

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США вынашивают планы открыть второй фронт против России на границе с Арменией, поэтому так настойчиво идут на сближение с Ереваном и подогревают там антироссийские настроения. Об этом пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.

Автор статьи уверен, что Вашингтон и раньше пытался обострить ситуацию на южных границах РФ, используя для этих целей Грузию, но сделать это не получилось. Сейчас американская сторона пытается провернуть аналогичную задумку через Армению, полагает журналист. Для этого в дело идут все возможные уловки.

«США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашён на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в Министерстве обороны Армении», — говорится в статье.

Там добавляется, что заместитель госсекретаря США Узра Зейя не скрывая заявляла о «начале нового стратегического этапа» в американо-армянских отношениях. Вашингтон, по мнению обозревателя, пытается «убить двух зайцев»: открыть южный фронт против РФ и вбить клин в так называемый «астанинский треугольник», куда входят Турция, Россия и Иран.