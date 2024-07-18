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В Абшеронском районе пациент реабилитационного центра подвергся пыткам

В Абшеронском районе пациент реабилитационного центра подвергся пыткам

В МВД Азербайджана прокомментировали сообщения о том, что в реабилитационном центре на территории Абшеронского района были нанесены увечья пациенту и его обращение не было рассмотрено, передает АПА.

Как сообщил начальник отдела по связям с СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Анар Гафаров, Эльвин Эйвазов обратился с заявлением в Абшеронский РУП и сообщил, что в период лечения от алкоголизма в реабилитационном центре «Старт» в поселке Новханы в апреле-июне нынешнего года сотрудники центра Эмин Алиев и Орхан Ширинов избивали его и оказывали на него психологическое давление, а находившийся там на лечении Шамиль Ибрагимов бил его кулаком в лицо и по рукам.

В ходе расследования достоверность этих утверждений была доказана. В связи с тем, что в действиях Ш.Ибрагимова не выявлено состава преступления, требование о возбуждении уголовного дела на основании собранных материалов было отклонено и в его отношении были приняты административные меры в соответствии со статьей 157 Кодекса об административных проступках.

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