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Узра Зея призвала Азербайджан и Армению «не упустить момент»

Узра Зея призвала Азербайджан и Армению "не упустить момент"

Встреча, организованная госсекретарем США Блинкеном в Вашингтоне на прошлой неделе, свидетельствует о решительной поддержке Соединенными Штатами установления длительного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявила в беседе с «Этк» заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

«Мы понимаем, что обе страны предприняли важные шаги, и хотим продолжить нашу поддержку. Думаю, что важно упомянуть о воздействии мирного соглашения, оно действительно может открыть исключительные возможности не только для двух стран, но и всего региона. Соединенные Штаты решительно поддерживают эти усилия. Мы считаем, что Армения и Азербайджан близки к окончательному согласию.  Но, конечно, окончательные решения принимают именно те, кто сидит за столом переговоров. Мы же призываем не упускать момент для достижения этой цели. То же самое относится и к инициативе премьер-министра «Перекресток мира». Мы считаем, что достойный, длительный мир очень важен для раскрытия огромного социально-экономического потенциала региона, а также для развития региональных каналов, отмеченных в «Перекрестке мира»», – заявила Зея.

На вопрос, считаете ли вы, что экономические выгоды могут стимулировать стороны, в частности Азербайджан, подписать мирное соглашение, она ответила, что упомянутое исследование USAID рассматривает рамки и потенциал интеграции транспортных маршрутов.

«В этом плане не могу сказать, какие факторы могут стать решающими для Азербайджана. Я не могу делать предположений. Еще раз должна упомянуть о заявлении госсекретаря о том, что окончательные решения принимают те, кто сидит за столом переговоров. А мы видим огромный потенциал, который будет в случае достойного и длительного мира, и мы сделаем все, о чем нас попросят, чтобы помочь достичь данной цели», – заключила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека», – отмечает «Этк».

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