Сенсационные подробности «миротворчества по-российски»: «Минвал» узнал, что писал генерал Волков Араику Арутюняну

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Редакции Minval.az из заслуживающих доверия источников стали известны сенсационные подробности деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана и его теперь уже бывшего командующего генерал-майора Андрея Волкова.

2 сентября 2022 года генерал Волков направил поздравление Араику Арутюняну, которого именует «президентом Нагорного Карабаха». И поздравляет генерал Волков Араика Арутюняна с «днём независимости Нагорного Карабаха». Поздравление не на словах – оно в красивой рамочке и под стеклом, с ленточками в цветах российского триколора, государственным гербом РФ и символикой РМК, где нашлось место и российскому триколору, и азербайджанскому флагу, но куда втиснули и армянский — притом что действовал РМК исключительно на территории Азербайджана!

Текст поздравления говорит сам за себя: «Уважаемый Араик Владимирович! От имени командования и личного состава Российского миротворческого контингента поздравляю вас с Днём независимости Нагорного Карабаха! Ваш народ всегда боролся за свою государственность, за свободную и независимую жизнь на собственной земле, за защиту своих прав, своего очага и семьи. Мы уверены, что ваш народ и впредь едиными усилиями, консолидированно и уверенно продолжит путь осуществления своих чаяний, последовательного укрепления народного единства, решения общенациональных задач, стабильного и прогрессивного развития Нагорного Карабаха. Этот праздник – яркое свидетельство верности народа Нагорного Карабаха своим историческим традициям, сплочённости и воли, направленных на возрождение и укрепление государственности».

Если бы такую бредятину написал Араик Арутюнян генералу Волкову, это было бы по крайней мере объяснимо. Но тут все нарративы сепаратистов озвучивает российский генерал, который выполняет в Карабахе вроде бы миротворческую миссию. Причём это не тайная съёмка где-нибудь на частных посиделках или в сауне, где после некоторой порции горячительного «тормоза с языка слетели». Всё это – официальный документ, с печатью, подписью и даже на бланке. По сути дела, генерал Волков обещает Арутюняну поспособствовать продолжению сепаратистского проекта в Карабахе, то есть помочь сделать новую попытку оторвать Карабах от Азербайджана. Чем-то подобным, если кто забыл, занимался в Карабахе 366-й полк. Появление миротворцев армянские националисты расценивали как его реинкарнацию. Многие тогда были уверены, что в Ханкенди сильно заблуждаются. А теперь выходит, что если и заблуждались, то не очень. И что это было? Самоуправство генерала Волкова? Или…

Хотелось бы все это объяснить «коньяком, тутовкой и деньгами от диаспоры», которые, дескать, занесли Волкову в кабинет. Но в российской армии с «вольницей» 90-х уже давно покончено. Командные цепочки и вертикали здесь действуют чётко. А во-вторых, поздравительное послание – не единственный тревожный признак: было ещё использование арменизированных названий азербайджанских городов в пресс-релизах РМК, продолжение деятельности сепаратистской хунты под защитой российских миротворцев, провоз в Карабах мин, оружия, профессиональных боевиков, наконец, нахождение здесь 15-тысячной группировки ВС Армении с танками, другой бронетехникой, ствольной и реактивной артиллерией…Тем более не грех вспомнить и по меньшей мере странные заявления российских дипломатов по поводу Карабаха, попытки протащить на переговорах его «отложенный» статус и т.д.

Сегодня, после антитеррористических рейдов сентября 2023 года и вывода миротворческого контингента с территории Азербайджана, шансов на реализацию такого рода планов не осталось. Но тем не менее азербайджанская общественность имеет право знать, чем занимался на территории Азербайджана российский миротворческий контингент. И насколько чётко Москва соблюдала подписанную в феврале того же 2022 г. Декларацию о союзническом взаимодействии.

Отдел политики Minval.az