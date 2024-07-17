Азербайджан и Словения подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере газоснабжения

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17 июля 2024 года президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром окружающей среды, климата и энергетики Республики Словения Бояном Кумером.

Как сообщили в SOCAR, на встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Словенией в энергетическом секторе, подчеркнуто наличие широкого потенциала для сотрудничества в области поставок природного газа.

В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и крупнейшей в Словении компанией по поставкам природного газа «Geoplin» о расширении сотрудничества в сфере газоснабжения.