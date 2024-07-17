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Военнослужащие Азербайджана продемонстрировали траншейный бой в рамках учений «Бірлестік-2024» (видео)

Военнослужащие Азербайджана продемонстрировали траншейный бой в рамках учений «Бірлестік-2024» (видео)

Военное руководство стран-участниц международных оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024», проводимых в Республике Казахстан, прибыло на учебный полигон «Оймаша».

Как сообщает Минобороны, представители сначала ознакомились с условиями, созданными на полигоне для участников учений. Был проведен осмотр мест дислокации иностранного военного контингента и столовой.

Затем военнослужащие азербайджанской армии, привлеченные к учениям, продемонстрировали траншейный бой.

Делегации Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана прибыли на пункт управления командования.

После предоставления подробной информации о процессе подготовки участников учений, на карте и посредством видеоконференции были заслушаны доклады о мероприятиях, выполняемых в ходе учений.

В завершение гости понаблюдали за тактическим эпизодом международных учений «Бірлестік-2024».

Задачи по уничтожению незаконных вооруженных отрядов в условиях ограниченной видимости были выполнены участниками учений с высоким профессионализмом.

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