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Утверждено новое правило для находящихся за рубежом граждан Азербайджана по вступлению в брак

Утверждено новое правило для находящихся за рубежом граждан Азербайджана по вступлению в брак

Установлено новое правило прохождения гражданами Азербайджана за рубежом медицинского осмотра для вступления в брак.

В связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Семейный кодекс.

Таким образом, граждане Азербайджана, желающие заключить брак в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Азербайджана, должны пройти медицинское обследование на наличие заболеваний, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Кодекса, за свой счет в выбранном ими медицинском учреждении в иностранном государстве, где аккредитованы или расположены дипломатические представительства.

К заявлению о вступлении в брак в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Азербайджана прилагается документ, подтверждающий прохождение медицинского освидетельствования медицинскими учреждениями, предусмотренными настоящим Кодексом.

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