Сын экс-депутата Гусейнбалы Миралямова оказался злостным неплательщиком за воду

251 Просмотров

На сына скандально известного экс-депутата Гусейнбалы Миралямова Фарида Миралямова подали в суд за неуплату счетов за воду.

По этой причине ОАО «Азерсу» обратилось с иском в Насиминовый районный суд.

По информации, распространенной ОАО, у Фарида Миралямова, проживающего в поселке Шувелан Хазарского района, возникла задолженность за питьевую воду:

«Хотя он был должным образом предупрежден, долг он не выплатил. Поскольку абонент зарегистрирован в Насиминийском районе, «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» обратилась в суд этого района.

Отметим, что Фарид Миралямов работает следователем Главного следственного управления МВД.