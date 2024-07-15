Азербайджанские военные пилоты отработали боевые маневры на учениях «Бірлестік-2024» (видео)

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На международных оперативно-тактических командно-штабных учениях «Бірлестік-2024», проводимых в казахстанском городе Актау, авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана совершили учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, после доведения до сведения личного состава правил безопасности было проверено состояние здоровья военных пилотов.

В соответствии с планом учений самолеты «Су-25ML» совершили полеты по заданным маршрутам в дневное и ночное время, выполнив задачи по совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах.

Азербайджанские военные пилоты успешно выполнили задачи по ведению воздушной разведки, определению координат наземных целей условного противника, нанесению ударов и уничтожению целей.

Следует отметить, что на международных оперативно-тактических командно-штабных учениях «Бірлестік-2024» азербайджанские военные пилоты продемонстрировали высокий уровень профессионализма, успешно выполнив все поставленные задачи.