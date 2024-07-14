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В регионах страны наблюдались грозы и ливни

В регионах страны наблюдались грозы и ливни

По состоянию на 10:00 14 июля в большинстве регионов Азербайджана наблюдалась ясная погода преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах наблюдались грозы и кратковременные дожди ливневого характера.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Шамкире, Огузе, Шамахе, Губе, Билясуваре и Астаре составило до 1 мм.

13 июля скорость восточного ветра в Джульфе, согласно желтому предупреждению, местами усиливалась до 18 м/с.

В Лерике, Гризе, Шахдаге наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31°, в Нахчыванской АР – 37°, в низменных районах – 37°, в горных районах – 28° тепла.

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