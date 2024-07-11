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Пашинян удивил глубиной своей философии рассуждениями о «трещине» и «государстве»

Пашинян удивил глубиной своей философии рассуждениями о "трещине" и "государстве"

«История Армении» – это история развития существования государства с эпизодами несуществования государства, а «Армянская история» – это история несуществования государства с эпизодами существования государства.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя свое понимание терминов «История Армении» и «Армянская история» после того, как Кабмин страны принял решение переименовать школьный предмет «История армянского народа» в «Историю Армении», передает news.am.

«Мы ставим государственность, независимость и суверенитет в основу нашей стратегии и политики. Я должен констатировать, что государство – это совершенно другое мышление, государство – это совершенно другая культура, государство – это совершенно другая точка зрения, и мы должны найти в себе силы признать, что это мышление не всегда и не везде нам доступно», – заявил он.

По словам Пашиняна, государство должно быть поставлено в центр общественной жизни. «По моей оценке, мы находимся в процессе, пытаемся взобраться на башню государственного восприятия, с которой мир и жизнь видятся совершенно по – другому, это чрезвычайно важный процесс», – сказал премьер-министр Армении.

Он привел пример, отметив: «Для меня тоже неожиданно, но реакция граждан Армении на изображения пограничного оборудования на участке Киранца является самым ярким доказательством этого, и это образы, выражающие представления о «государстве» и «негосударстве», и отношение общественности к этому находится в такой амплитуде. Эта трещина, существующая между «государством» и «негосударством», и мышление, существующее в этой трещине, которое, мы должны признать, долгое время предопределяло наше мышление, или наше мышление выражалось в этой реальности».

По словам Пашиняна, размышления о явлении государства не всегда доступны членам правительства и в обсуждениях и решениях, проходящих в зале заседаний правительства, а также в деятельности государственных структур.

Пашинян заявил, что они должны обеспечить трансформацию эмоций от народа к народу государства.

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