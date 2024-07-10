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Матвиенко: 24 страны стоят в очереди на вступление в БРИКС

Матвиенко: 24 страны стоят в очереди на вступление в БРИКС

Двадцать четыре страны стоят в очереди на вступление в БРИКС, нужно выработать критерии их присоединения. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Но посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС», – сказала она.

По словам Матвиенко, необходимо выработать критерии для вступления в организацию.

«Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которого совпадают взгляды на развитие международных отношений, на роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила и так далее», – пояснила председатель СФ.

Ранее Азербайджан выразил желание вступить в объединение.

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