Азербайджан заявил о желании вступить в БРИКС

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Китайская сторона приветствует усилия Азербайджана по укреплению сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поддерживает повышение правового статуса Азербайджана в ШОС.

Об этом говорится в “Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой”, принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

В Совместной декларации говорится, что азербайджанская сторона выражает желание вступить в БРИКС, и китайская сторона приветствует участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.