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Испания пробилась в финал ЕВРО-24, победив Францию (фото, видео)

Испания пробилась в финал ЕВРО-24, победив Францию (фото, видео)

Сборная Испании одержала победу над командой Франции в полуфинале чемпионата Европы—2024 в Германии.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:1, сообщает RT.

Первый гол забил нападающий «трёхцветных» Рандаль Коло Муани на девятой минуте. Ему ассистировал Килиан Мбаппе, для которого результативная передача стала дебютной на турнире.

Испанцы ответили на это двумя голами в течение четырёх минут — мячи забили Ламин Ямаль (21′) и Дани Ольмо (25′). Кроме того, 16-летний Ямаль стал самым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.

Таким образом, «красная фурия» сыграет в финале турнира с победителем пары Англия — Нидерланды. Франция же стала бронзовым призёром Евро-2024.



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