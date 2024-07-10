Писториус призвал предоставить Киеву еще 4 млрд евро на военную помощь

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Министр обороны Германии Борис Писториус призвал правительство дополнительно выделить четыре миллиарда евро на военную помощь Украине, поскольку предусмотренные на этот год средства почти полностью израсходованы. Об этом пишет Spiegel.

Как пишет издание, из бюджета помощи на второе полугодие 2024 года осталось всего 200 тысяч евро, поэтому Писториус неофициально обратился к министру финансов Кристиану Линднеру с просьбой предоставить дополнительные средства.

Писториус хочет использовать эти средства для поставок Украине запасных частей, боеприпасов и, возможно, танков Leopard 1.

Правительство Германии подтвердило, что уже доставлено 50 таких танков из обещанных 135.