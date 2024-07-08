Минобороны РФ возложило на украинских военных вину за атаки по гражданским объектам в Киеве

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Минобороны РФ заявило, что больница «Охматдет» и других гражданские объекты в Киеве якобы пострадали из-за падения украинской ракеты ПВО.

В сообщении военного ведомства утверждается, что 8 июля российская армия нанесла удар «высокоточным оружием по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ». Это было сделано в ответ на «попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики».

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — утверждает Минобороны.