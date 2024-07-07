В Баку возможны кратковременные дожди и грозы

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Обнародован прогноз погоды на 8 июля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Но днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-65 %, днем 35-40 %.

Завтра в некоторых районах Азербайджана возможны переменные дожди, грозы, в основном в горных и предгорных районах – ливни и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 18-23° тепла.