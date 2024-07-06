Первое судно под флагом независимого Азербайджана пришвартовалось в порту США (фото)

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Успешно завершен первый рейс судна типа Handysize «Ходжалы», пополнившего флот ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), сообщили в ASCO.

Судно доставило 30 800 тонн цемента из южнокорейского порта Бакпюнг, в порт Портленд в Соединенных Штатов Америки, а лишний груз был выгружен с судна.

За время путешествия, продолжавшегося 20 дней, «Ходжалы» преодолело 8 390 километров.

«Ходжалы» стало первым судном в истории пароходства Азербайджана, вошедшим в порт США под флагом независимого государства.

Отметим, что «Ходжалы» был сдан в эксплуатацию в Китае в мае текущего года. Длина судна грузоподъемностью 38 593 тонны – 180, ширина – 30, высота борта – 15, осадка – 10,47 метра, максимальная скорость – 15,7 узла. Благодаря максимальной грузоподъемности ватерлиния позволяет ему легко заходить во многие мелководные гавани.

«Ходжалы» – первое судно типа Handysize, приобретенное по поручению и рекомендации президента Ильхама Алиева, в рамках принятой Наблюдательным советом ASCO Программы стратегического развития судоходства.