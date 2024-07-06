Ильхам Алиев: Наказание Мериха несправедливо, желаю сборной Турции победы в игре с Нидерландами |
Азербайджанец Пезешкиан победил на выборах президента Ирана |
Сказал – значит сделал: Алиев выполнил обещание, данное Эрдогану в день подписания Шушинской декларации (видео) |
СМИ: Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay» |
Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии |
Орбан обсудил с Путиным способы прекращения войны в Украине: «Европе нужен мир» (видео) |
Переговоры Орбана и Путина длились около трех часов (обновлено) |
Киев возмущен визитом Орбана в Москву |
Эрдоган: Никто не критикует Германию и Францию за орла и петуха на форме |
Главное Общество

Первое судно под флагом независимого Азербайджана пришвартовалось в порту США (фото)

Первое судно под флагом независимого Азербайджана пришвартовалось в порту США (фото)

Успешно завершен первый рейс судна типа Handysize «Ходжалы», пополнившего флот ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), сообщили в ASCO.

Судно доставило 30 800 тонн цемента из южнокорейского порта Бакпюнг, в порт Портленд в Соединенных Штатов Америки, а лишний груз был выгружен с судна.

За время путешествия, продолжавшегося 20 дней, «Ходжалы» преодолело 8 390 километров.

«Ходжалы» стало первым судном в истории пароходства Азербайджана, вошедшим в порт США под флагом независимого государства.

Отметим, что «Ходжалы» был сдан в эксплуатацию в Китае в мае текущего года. Длина судна грузоподъемностью 38 593 тонны – 180, ширина – 30, высота борта – 15, осадка – 10,47 метра, максимальная скорость – 15,7 узла. Благодаря максимальной грузоподъемности ватерлиния позволяет ему легко заходить во многие мелководные гавани.

«Ходжалы» – первое судно типа Handysize, приобретенное по поручению и рекомендации президента Ильхама Алиева, в рамках принятой Наблюдательным советом ASCO Программы стратегического развития судоходства.

Теги:
Из этой рубрики
Названа единственная открытая сухопутная граница Азербайджана
Общество

Названа единственная открытая сухопутная граница Азербайджана

2024/07/06, 12:16
Первое судно под флагом независимого Азербайджана пришвартовалось в порту США (фото)
Общество

Первое судно под флагом независимого Азербайджана пришвартовалось в порту США (фото)

2024/07/06, 12:09
Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных в Ханкенди
Общество

Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных в Ханкенди

2024/07/06, 11:36
Ильхам Алиев: Наказание Мериха несправедливо, желаю сборной Турции победы в игре с Нидерландами
Общество

Ильхам Алиев: Наказание Мериха несправедливо, желаю сборной Турции победы в игре с Нидерландами

2024/07/06, 09:42
Сказал - значит сделал: Алиев выполнил обещание, данное Эрдогану в день подписания Шушинской декларации (видео)
Общество

Сказал – значит сделал: Алиев выполнил обещание, данное Эрдогану в день подписания Шушинской декларации (видео)

2024/07/05, 23:15
Азербайджан запустит производство одежды в Карабахе
Общество

Азербайджан запустит производство одежды в Карабахе

2024/07/05, 21:23
Сейсмослужба опровергает сообщения об ожидаемых разрушительных землетрясениях в Азербайджане
Общество

Сейсмослужба опровергает сообщения об ожидаемых разрушительных землетрясениях в Азербайджане

2024/07/05, 20:40
Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии
Общество

Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии

2024/07/05, 19:15
Амруллаев показал, как будет выглядеть Карабахский университет
Общество

Амруллаев показал, как будет выглядеть Карабахский университет

2024/07/05, 17:42