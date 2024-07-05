Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным вопреки позиции ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, сообщил пресс-секретарь премьера.

Сам премьер Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии».

Ранее возможный визит Орбана вызвал резонанс в ЕС. Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС исключает официальные контакты с Путиным, а глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что дискуссии об Украине должны проходить с участием Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в правдивости слухов о визите.

Орбан заявил, что председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры по Украине, но он считает возможным побудить стороны к диалогу. Политик отказался раскрывать свои планы после поездки в Киев, подчеркнув деликатность ситуации.