Профессор-китаевед Рафик Аббасов – «Минвалу»: Китай заявляет о поддержке Азербайджана в ситуации с Арменией

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Отношения между Азербайджаном и Китаем всегда развивались стабильно и их можно охарактеризовать как эффективные и содержательные. Однако подписанная вчера Совместная Декларация об установлении стратегического партнерства между странами придала еще один, пожалуй, самый важный импульс развитию двусторонних связей. Об основных пунктах документа, а также об эффективности азербайджано-китайского сотрудничества Minval.az рассказал директор Института Конфуция при Азербайджанском университете языков, профессор Рафик Аббасов.

– Какие пункты этого документа, на ваш взгляд, наиболее важные?

– Как известно из дипломатической практики, Декларация о стратегическом партнерстве считается документом самого высокого уровня, который закрепляет политические и экономические элементы сотрудничества между странами на долгое время. Подписанная вчера Декларация фактически является логическим продолжением встречи президента Азербайджана с руководителем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, состоявшейся примерно полтора года назад в Самарканде, где также были четко обозначены все направления сотрудничества стран практически по всем сферам.

Когда подписываются документы такого уровня, следует учесть, что он появился во время нахождения нашего президента на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Они имеют четкую политическую подоплеку. И не случайно в нем отмечено, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1992 году, и теперь, по истечении не многим менее тридцати лет, видно, что их основу заложил национальный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, посетивший Китай в 1994 году. Именно тогда появилась политическая основа всех будущих контактов.

Важным элементом Совместной Декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем следует считать признание территориальной целостности друг друга. В принципе, в китайской дипломатии принято, что при подписании любых договоров о дружбе и сотрудничестве сопредельная страна признает принцип единого Китая. Здесь следует вспомнить проблему Тайваня, которая, как известно, существует и в последние годы даже актуализировалась. Однако, наряду с политической основой, формирующей документ в качестве взаимного уважения территориальной целостности и признания единого Китая, в нем также говорится о невмешательстве в дела друг друга. Но при этом еще более интересным моментом, проходящим красной нитью через Декларацию, является то, что обе страны должны определять политику двусторонних отношений вне зависимости от каких-либо внешних факторов. Это очень важно в условиях неспокойного мира и сложной геополитической ситуации, которая сейчас сложилась.

Как известно, Китай всегда поддерживал Азербайджан в стремлении восстановить свою территориальную целостность. И очень важно, что в связи с этим в Декларации стороны подчеркивают необходимость борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Более того, четко указывается на непредоставление территории своего государства для осуществления действий против другой стороны. Это важно, потому что Китай объявляет о своей поддержке Азербайджана в ситуации, сложившейся в отношениях с Арменией и подписании мирного договора. То есть закладывается политическая основа для четкой и однозначной поддержки Китаем Азербайджана в данном вопросе вне зависимости от внешних сил и возможного давления с их стороны.

Безусловно важным моментом является и то, что наши государства сумели выстроить отношения, которым уже более 20 лет, между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая. Эти партии не только проводят обмены и консультации по государственному строительству, но и делятся опытом. Роль Коммунистической партии в Китае известна. Мне кажется, что отражение в документе этого пункта – это предложение Китая, поскольку эта страна всегда сотрудничает и строит политические отношения не только с существующим правительством, но и с правящей партией. В этом отношении документ безусловно имеет огромное значение, поскольку в нем нашел отражение пункт о межпартийном диалоге, которому уже несколько десятков лет.

– Может ли свидетельствовать о долгосрочном характере Совместной Декларации и то, что даже по этому пункту в документе не обозначены названия партий, то есть нет конкретной привязки к политическим силам и датам?

– Роль и значение Коммунистической партии Китая, которая не только многообразна, но и практически действенна во всех областях, огромно. Китай придерживается также принципа строительства социалистического государства, но при этом заявляет о построении демократического общества. Так что в китайской дипломатической практике под правящей политической партией подразумевается Коммунистическая партия, а со стороны Азербайджана – партия «Ени Азербайджан».

Здесь также хотел бы отметить, что принцип, которого придерживается Китай, причем не только по отношению к нашей стране, но и ко всем государствам – это полное невмешательство в какие-либо политические события. Это чисто прагматический и экономический расчет, основывающийся на спокойной и стабильной политической ситуации в стране-партнере.

– Можно ли ожидать, что после подписания этой Совместной Декларации в Азербайджан увеличится поток инвестиций из Китая?

– Наши экономические отношения находятся на очень высоком уровне. Внешнеторговый оборот превышает 3 млрд долларов. Азербайджан постоянно участвует в различных китайских выставках. Инвестиции не только увеличатся, но они уже идут. Например, буквально во время этой встречи на высоком уровне в Астане было подписано соглашение с китайской компанией о создании предприятия по выпуску электромобилей и электроавтобусов. Также Китай принимает активное участие в создании умных сел на освобожденных азербайджанских территориях. Эта страна открыто заявляет о полной поддержке инвестиций китайских компаний в разнообразные проекты, реализуемые на этих территориях.

Сделано много, но будет сделано еще больше. Здесь же можно сказать и о Алятском порте, грузооборот которого будет увеличен до 25 млн тонн. Не говоря также о дороге Баку-Тбилиси-Карс. Все эти проекты являются элементами грандиозного проекта Один пояс – Один путь. Раньше Китай всегда отдавал предпочтение северному пути через Россию, но при повышении роли и экономической самостоятельности стран Центральной Азии Средний маршрут приобрел особую значимость. Вы видите, какая сегодня сложная геополитическая обстановка в мире.

В вопросе инвестиций также важно, что когда Китай приходит куда-либо, он не только строит, условно говоря, железную дорогу, но и создает целый экономический коридор. Параллельно возникает возможность разработки месторождений, создания инфраструктурных предприятий и т.д.

Сейчас в Азербайджане действуют более трехсот китайских компаний. Буквально пару месяцев назад в Сумгайытском индустриальном парке президент Ильхам Алиев принял участие в открытии огромного предприятия по производству строительных материалов – керамической плитки и т.д. Так что инвестиции в Азербайджан поступают, и теперь стороны сотрудничают по такой серьезной повестке, как зеленая энергетика. Здесь же и Гарадагская электростанция, фотоэлектрические панели, которые делают китайские специалисты. Плюс официальные программы, принятые по ветровой энергетике. Все это присутствует и идет за счет китайских инвестиций.

И, наконец, говоря об экономическом аспекте Совместной Декларации, не могу не отметить очень интересную вещь под названием экономическая взаимодополняемость наших стран. То есть нельзя говорить, что страны ограничились только транспортным проектом. Есть и другие области сотрудничества, например, развитие в области телекоммуникаций. Собственно, все направления нашего сотрудничества не перечесть. Их очень много, но главное заключается в том, что теперь благодаря подписанному документу их станет еще больше.

Рауф Насиров