Москва: Армению считаем нашим союзником, экономика растет

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Москва продолжает считать Ереван своим союзником, а экономическое сотрудничество между двумя странами показывает заметный рост. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что Армения – это наш союзник. У нас очень важные экономические отношения. Наш товарооборот с Арменией составляет $7,3 млрд, причем если посмотреть статистику, то за январь – апрель он в два раза вырос еще по сравнению с [аналогичным периодом] прошлого года. Темпы очень хорошие, экономика развивается очень хорошо», – указал он, напомнив также про активное участие Армении в ЕАЭС.