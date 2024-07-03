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Байден о провале на дебатах: «Я чуть не уснул на сцене»

Байден о провале на дебатах: "Я чуть не уснул на сцене"

Президент США Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом тем, что незадолго до мероприятия ездил в заграничные поездки.

«Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», – сказал он, выступая на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Маклине (штат Вирджиния). Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Это не оправдание, а объяснение», – подчеркнул американский президент.

Байден назвал свое решение о поездках «не очень умным».

«Я поступил не очень разумно, решив попутешествовать по миру», – сказал он.

Президент США также извинился за провал на дебатах, однако отметил, что выступление было «критически важным» для победы на выборах. Вместе с тем он признал, что выступил неудачно.

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