Стивен Сигал встретился с Жапаровым на озере Иссык-Куль

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Американский киноактер Стивен Сигал приехал в Кыргызстан и в настоящее время находится на побережье озера Иссык-Куль.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

«Актер встретился и побеседовал с президентом Садыром Жапаровым на берегу Иссык-Куля», – рассказал пресс-секретарь.

Он также опубликовал фотографию, на которой Сигал и Жапаров запечатлены на территории госрезиденции киргизского лидера на фоне Иссык-Куля. О цели визита актера в республику Алагозов не сообщил.