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Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО

Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО

Президент России Владимир Путин и его политика формируют повестку дня на предстоящем июльском саммите НАТО в Вашингтоне. С таким заявлением выступили авторы статьи американской организации Council on Foreign Relations (CFR, Совет по международным отношениям).

«Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», — говорится в материале.

CFR также отмечает, что вместе с тем на саммите вряд ли будет удовлетворен запрос Украины на членство в альянсе.

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