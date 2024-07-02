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В России задумались о защите кораблей от морских дронов

В России задумались о защите кораблей от морских дронов

Защищенность российских кораблей от безэкипажных катеров (БЭК) можно повысить, изменив компоновку и параметры вооружения. Меры защиты кораблей от морских дронов назвал гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов в интервью РИА Новости.

«Жизнь показала, что надо учесть не только обеспечение вооружением, но и размещение личного состава, проходы, коридоры. Это позволит уменьшить потери», — сказал он.

По словам Мистахова, на кораблях нужно изменить системы противовоздушной обороны и зоны обстрела артиллерийских орудий.

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