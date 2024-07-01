Грузинская сказка разбилась о сборную Испании (фото, видео)

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Сборная Испании победила команду Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии.

Игра, проходившая в Кёльне, завершилась со счётом 4:1, сообщает RT.

На 18-й минуте в свои ворота забил испанец Робин Ле Норман. На 39-й минуте с передачи Нико Уильямса отличился Родри. Второй гол команды на счету Фабиана Руиса (51-я).

На 74-й минуте грузин Гиорги Гвелесиани забил в свои ворота, но гол отменили из-за офсайда. Уже через минуту Нико Уильямс забил третий мяч.

Победный гол забил Дани Ольмо, отличившийся на 83-й минуте.

Таким образом, Испания вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 5 июля.









