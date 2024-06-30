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Турция и Сирия начнут диалог по налаживанию отношений

Турция и Сирия начнут диалог по налаживанию отношений

Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил правительственный источник в Дамаске газете Al Watan, не уточнив даты вступления сторон в переговоры.

По его сведениям, предстоящая сирийско-турецкая встреча «станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, приведет к политическому взаимопониманию и договоренностям по обстановке в пограничных районах».

Как указывает издание, турецкая сторона попросила Москву и Багдад «присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации». Сторонам предстоит «обсудить все детали, чтобы вернуть отношения между двумя соседями в нормальное русло, на прежний уровень».

Издание отмечает, что наметившееся сближение Анкары и Дамаска получило арабскую поддержку, особенно со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Россия, Китай и Иран также поощряют стороны к диалогу по налаживанию двусторонних связей, пишет Al Watan.

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